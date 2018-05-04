Министерство экологии и природных ресурсов РТ
Общая информация
Министерство экологии и природных ресурсов РТ реализует государственную политику в области охраны окружающей среды.
Основные задачи:
— обеспечение реализации права граждан на благоприятную окружающую среду;
— обеспечение экологической безопасности;
— предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
— формирование и реализация природоохранных программ и проектов;
— управление в пределах своих полномочий государственным фондом недр.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, г. Казань, ул. Павлюхина, 75
- Телефон: (843) 267-68-01
- Email: eco@tatar.ru
- Сайт: eco.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018