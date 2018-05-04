Список компаний

Министерство экологии и природных ресурсов РТ

Гос. ведомства, Министерства

Общая информация

Министерство экологии и природных ресурсов РТ реализует государственную политику в области охраны окружающей среды.

Основные задачи:

— обеспечение реализации права граждан на благоприятную окружающую среду;
— обеспечение экологической безопасности;
— предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
— формирование и реализация природоохранных программ и проектов;
— управление в пределах своих полномочий государственным фондом недр.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420049, г. Казань, ул. Павлюхина, 75
  • Телефон: (843) 267-68-01
  • Email: eco@tatar.ru
  • Сайт: eco.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам