Министерство по делам молодежи и спорту РТ

Общая информация

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан регулирует и координирует деятельность в области государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан.

Основными задачами министерства являются:

- формирование и осуществление государственной молодежной политики, государственной политики в сфере развития физической культуры, спорта ;

- реализация общественно значимых инициатив в сфере государственной молодежной политики и развития физической культуры и спорта, в деятельности общественных молодежных и спортивных объединений;

- развитие сети учреждений по работе с молодежью, физкультурно-спортивных учреждений и организаций по подготовке спортивного резерва и создание условий для их деятельности, формирование сборных команд республики, развитие детско-юношеского массового спорта и спорта высших достижений;

- взаимодействие и координация деятельности общественных, благотворительных организаций, федераций и ассоциаций, занимающихся вопросами молодежной политики, физической культуры, спорта и др.

Руководитель - Леонов Владимир Александрович

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