Министерство по делам молодежи и спорту РТ
Общая информация
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан регулирует и координирует деятельность в области государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан.
Основными задачами министерства являются:
- формирование и осуществление государственной молодежной политики, государственной политики в сфере развития физической культуры, спорта ;
- реализация общественно значимых инициатив в сфере государственной молодежной политики и развития физической культуры и спорта, в деятельности общественных молодежных и спортивных объединений;
- развитие сети учреждений по работе с молодежью, физкультурно-спортивных учреждений и организаций по подготовке спортивного резерва и создание условий для их деятельности, формирование сборных команд республики, развитие детско-юношеского массового спорта и спорта высших достижений;
- взаимодействие и координация деятельности общественных, благотворительных организаций, федераций и ассоциаций, занимающихся вопросами молодежной политики, физической культуры, спорта и др.
Руководитель - Леонов Владимир Александрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 12
- Телефон: (843) 222-81-01
- Email: mdmst@tatar.ru
- Сайт: mdms.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 27.08.2017