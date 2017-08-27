Министерство образования и науки РТ
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Общая информация
Министерство образования и науки РТ - орган исполнительной власти, осуществляющий все полномочия, касающиеся организации процесса образования граждан в республики, а также контроль за исполнением принятых решений. Министерство апрямую подчиняется региональному правительству и Министерство образования и науки РФ.
Министерство образования республики Татарстан выполняет следующие функции:
- Управление дошкольным, средним и высшим (профессиональным) образованием в республике, осуществление дополнительного образования в рамках действующих проектов;
- Управление за научно-технической деятельностью образовательных учреждений любого уровня и помощь в создании материальной базы, необходимой для успешного проведения мероприятий в этом направлении;
- Аккредитация образовательных учреждений (дошкольные учреждения, школы, гимназии и лицеи);
- Выдача лицензий на виды деятельности, находящиеся в полномочиях республиканского правительства.
Руководитель - Фаттахов Энгель Навапович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 9
- Телефон: (843) 294-95-90
- Email: mon@tatar.ru
- Сайт: mon.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 27.08.2017