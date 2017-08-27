Министерство лесного хозяйства РТ

Общая информация

Министерство лесного хозяйства РТ - исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, осуществляющий функции по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере лесных отношений на территории Республики Татарстан.

В систему управления Министерства входят государственные учреждения-лесхозы, деятельность которых связана с реализацией функций в сфере лесных отношений, а также иные организации государственной системы лесного хозяйства Республики Татарстан.



Основными задачами Министерства являются:

- реализация государственной политики по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере лесных отношений на территории Республики Татарстан;

- обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.



Руководитель - Назиров Алмас Аминович

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