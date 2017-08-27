Министерство информатизации и связи РТ
Общая информация
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан является исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан, проводящим государственную политику в сфере информатизации и связи; в пределах своей компетенции осуществляет взаимодействие с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности в установленной сфере деятельности.
В структуру Министерства информатизации и связи входят:
ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк"
ГУП РТ "Центр информационных технологий Республики Татарстан"
ГУ "Комплекс-52"
ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций-Казанский техникум информационных технологий и связи»
АНО «Фонд развития города Иннополис».
Основными задачами министерства являются:
- обеспечение потребности населения, органов государственной власти и организаций Республики Татарстан в доступе к услугам связи, информационным ресурсам и информационном взаимодействии;
- обеспечение развития и поддержка системы "электронного правительства" Республики Татарстан;
- содействие внедрению на территории Республики Татарстан перспективных инфокоммуникационных технологий и стандартов;
- создание благоприятных условий для развития конкурентной среды для всех операторов информатизации и связи, предоставляющих услуги на территории Республики Татарстан, на равноправной основе.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлёвская, 8
- Телефон: (843) 231-77-01
- Email: mic@tatar.ru
- Сайт: mic.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 27.08.2017