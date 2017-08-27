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Министерство внутренних дел по РТ

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Общая информация

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан – орган исполнительной власти, реализующий в рамках предоставленных полномочий задачи и функции органов внутренних дел Российской Федерации на территории Республики Татарстан.

МВД по Республике Татарстан входит в систему органов внутренних дел Российской Федерации и подчиняется Министерству внутренних дел Российской Федерации. МВД по Республике Татарстан осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через подчиненные отделы (управления) внутренних дел по районам (муниципальным районам), городам (городским округам) и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, а также иные подразделения и организации, созданные для реализации задач, стоящих перед органами внутренних дел в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами МВД России.

В структуру министерства внутренних дел:

Руководитель - Хохорин Артем Валерьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, 19
  • Телефон: (843) 291-30-04
  • Email: mvd16@mvd.gov.ru
  • Сайт: mvd.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 27.08.2017

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