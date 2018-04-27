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МО Ютазинский муниципальный район РТ

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МО Ютазинский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Ютазинский район» является поселок городского типа Уруссу. В Ютазинском районе 38 населённых пунктов в составе 1 городского и 10 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Заместитель Главы района, Отделы культуры, образования района, Исполнительный комитет, Палаты района

Руководитель — Нуриев Рустем Мидхатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423950, Ютазинский район, пгт. Уруссу, ул. Пушкина, 38
  • Телефон: (85593) 2-71-10
  • Email: adm_jutaza@mail.ru
  • Сайт: jutaza.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 27.04.2018

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