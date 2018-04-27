МО Ютазинский муниципальный район РТ
Общая информация
Центром муниципального образования «Ютазинский район» является поселок городского типа Уруссу. В Ютазинском районе 38 населённых пунктов в составе 1 городского и 10 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Заместитель Главы района, Отделы культуры, образования района, Исполнительный комитет, Палаты района
Руководитель — Нуриев Рустем Мидхатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423950, Ютазинский район, пгт. Уруссу, ул. Пушкина, 38
- Телефон: (85593) 2-71-10
- Email: adm_jutaza@mail.ru
- Сайт: jutaza.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 27.04.2018