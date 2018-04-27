МО Чистопольский муниципальный район РТ
Общая информация
Центром муниципального образования «Чистопольский район» является город Чистополь. В Чистопольском районе 61 населённый пункт в составе одного городского и 23 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Совет города Чистополь, Исполнительныйкомитет района, исполнительный комитет города Чистополь, Палаты района.
Руководитель — Иванов Дмитрий Алексеевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Чистополь
- Адрес: 422980, г. Чистополь, ул. Бебеля, 129
- Телефон: (84342) 5-43-60
- Email: chistay@tatar.ru
- Сайт: chistopol.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 27.04.2018