МО Тюлячинский муниципальный район РТ
Гос. ведомства, Администрации районов республики
Общая информация
Центром муниципального образования «Тюлячинский район» является село Тюлячи. В Тюлячинском районе 53 населённых пункта в составе 13 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Заместитетль Главы района, Совет района, Исполнительный комитет района, Контрольно-счетная палата.
Руководитель — Зарипов Ильдус Фатихович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422080 с. Тюлячи, ул. Ленина, 46
- Телефон: (84360) 2-11-89
- Email: telache@tatar.ru
- Сайт: tulachi.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 27.04.2018