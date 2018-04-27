Список компаний

МО Тукаевский муниципальный район РТ

Гос. ведомства, Администрации районов республики
МО Тукаевский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Тукаевский район» является город Тетюши. В состав входит город Набережные Челны. В Тукаевском районе 88 населённых пунктов в составе 23 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совета района, Исполнительный комитет района, Палаты района.

Руководитель — Камаев Фаил Мисбахович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423805, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, 46
  • Телефон: (8552) 70-00-33
  • Email: Vasil.Hazeev@tatar.ru
  • Сайт: tukay.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 27.04.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам