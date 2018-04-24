Список компаний

МО Спасский муниципальный район РТ

Гос. ведомства, Администрации районов республики
МО Спасский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Спасский район» является город Булгар. В Спасском районе 46 населённых пунктов в составе одного городского и 16 сельских поселений

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Заместители района, Исполнительный комитет района, Палаты района, Отдел образования, Учреждения культуры.

Руководитель — Нугаев Камиль Асгатович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422840, Спасский район, г. Булгар, ул. Пионерская, 19
  • Телефон: (84347) 3-03-92
  • Email: bulgar.sovet@tatar.ru
  • Сайт: spasskiy.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 24.04.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам