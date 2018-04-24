МО Сармановский муниципальный район РТ
Общая информация
Центром муниципального образования «Сармановский район» являетсясело Сарманово. В состав Сармановского района входит поселок городского типа Джалиль. В Сармановском районе 72 населённых пункта в составе одного городского и 22 сельских поселений
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Исполнительный комитет района, Палаты района.
Руководитель — Хуснуллин Фарит Мунавирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Сарманово
- Адрес: 423350, с. Сарманово, ул. Ленина, 35
- Телефон: (85559) 2-42-75
- Email: sarman@tatar.ru
- Сайт: sarmanovo.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 24.04.2018