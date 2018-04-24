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МО Сармановский муниципальный район РТ

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МО Сармановский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Сармановский район» являетсясело Сарманово. В состав Сармановского района входит поселок городского типа Джалиль. В Сармановском районе 72 населённых пункта в составе одного городского и 22 сельских поселений

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Исполнительный комитет района, Палаты района.

Руководитель — Хуснуллин Фарит Мунавирович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Сарманово
  • Адрес: 423350, с. Сарманово, ул. Ленина, 35
  • Телефон: (85559) 2-42-75
  • Email: sarman@tatar.ru
  • Сайт: sarmanovo.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 24.04.2018

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