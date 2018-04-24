Список компаний

МО Сабинский муниципальный район РТ

Гос. ведомства, Администрации районов республики
МО Сабинский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Сабинский район» является поселок городского типа Богатые Сабы. В Сабинском районе 67 населённых пунктов в составе одного городского и 19 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Исполнительный комитет района, Палаты района.

Руководитель — Минниханов Раис Нургалиевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Богатые Сабы
  • Адрес: 422080 пгт. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, 52
  • Телефон: (84362) 2-31-33
  • Email: saba@tatar.ru
  • Сайт: saby.tatarstan.ru/rus

Дата последнего обновления: 24.04.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам