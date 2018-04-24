МО Пестречинский муниципальный район РТ
Гос. ведомства, Администрации районов республики
Общая информация
Центром муниципального образования «Пестречинский район» являетсясело Пестрецы. В Пестречинском районе 73 населённых пункта в составе 21 сельского поселения
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Палаты района.
Руководитель — Кашапов Ильхам Миннеханович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Пестрецы
- Адрес: 422770, РТ, с. Пестрецы, ул. Советская, 18
- Телефон: (84367) 3-00-16
- Email: pitriash@tatar.ru
- Сайт: pestreci.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 24.04.2018