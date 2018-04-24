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МО Пестречинский муниципальный район РТ

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МО Пестречинский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Пестречинский район» являетсясело Пестрецы. В Пестречинском районе 73 населённых пункта в составе 21 сельского поселения

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Палаты района.

Руководитель — Кашапов Ильхам Миннеханович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Пестрецы
  • Адрес: 422770, РТ, с. Пестрецы, ул. Советская, 18
  • Телефон: (84367) 3-00-16
  • Email: pitriash@tatar.ru
  • Сайт: pestreci.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 24.04.2018

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