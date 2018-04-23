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МО Нижнекамский муниципальный район РТ

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МО Нижнекамский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Нижнекамский район» является город Нижнекамск — третьим по численности населения и значимости город Татарстана.В Нижнекамском районе 65 населённых пунктов в составе двух городских и 15 сельских поселений. В состав МО «Нижнекамский район» входит поселок городского типа Камские Поляны.

Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района, Исполнительный комитет МО «Нижнекамский район», Советники Главы, Помощник Главы, Контрольно-счетная палата района, Палаты района.

Руководитель — Метшин Айдар Раисович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423586, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12
  • Телефон: (8555) 42-43-00
  • Email: tuban-kama@tatar.ru
  • Сайт: nignekamsk.tatar.ru

Дата последнего обновления: 23.04.2018

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