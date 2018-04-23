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МО Менделеевский муниципальный район РТ

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МО Менделеевский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Менделеевский район» является город Менделеевск. В Менделеевском районе 36 населённых пунктов в составе одного городского и 14 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Исполнительный комитет района, Палаты района.

Руководитель — Чершинцев Валерий Сергеевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Менделеевск
  • Адрес: 423640, РТ, г. Менделеевск, ул. Фомина, 7
  • Телефон: (85549) 2-79-00
  • Email: mendeley@tatarstan.ru
  • Сайт: mendeleevsk.tatar.ru

Дата последнего обновления: 23.04.2018

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