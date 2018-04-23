МО Мамадышский муниципальный район РТ
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Общая информация
Центром муниципального образования «Мамадышский район» является город Мамадыш. В Мамадышском районе 28 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Исполнительный комитет района, Контрольно-счетная палата района, Палата имущественных и земельных отношений, Финансово-бюджетная палата.
Руководитель — Иванов Анатолий Петрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Мамадыш
- Адрес: 422170, г. Мамадыш, ул. М. Джалиля, 23/33
- Телефон: (85563) 3-14-84
- Email: sovet.mam@tatar.ru
- Сайт: mamadysh.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 23.04.2018