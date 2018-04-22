МО Лаишевский муниципальный район РТ
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Общая информация
Центром муниципального образования «Лаишевский район» является город Лаишево. В Лаишевском районе 24 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Исполнительный комитет района, Аппарат района, Контрольно-счетная палата района, Палата имущественных и земельных отношений, Финансово-бюджетная палата.
Руководитель — Афанасьев Михаил Павлович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Лаишево
- Адрес: 422610, г.Лаишево, ул.Первомайская, 39
- Телефон: (84378) 2-51-51
- Email: Sovet.Laishevo@tatar.ru
- Сайт: laishevo.tatar.ru
Дата последнего обновления: 22.04.2018