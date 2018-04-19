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МО Зеленодольский муниципальный район РТ

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МО Зеленодольский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Зеленодольский район» является город Зеленодольск. В Зеленодольском районе 24 сельских поселений. В состав района входят также поселки городского типа Васильево и Нижние Вязовые.

Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района, Контрольно-счетная палата района, Палата имущественных и земельных отношений, Финансово-бюджетная палата.

Руководитель -Тыгин Александр Васильевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Зеленодольск
  • Адрес: 422520, РТ, г. Зеленодольск, ул.Ленина, 41а
  • Телефон: (84371) 4-25-13
  • Email: sovet.Zmr@tatar.ru
  • Сайт: zelenodolsk.tatar.ru

Дата последнего обновления: 19.04.2018

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