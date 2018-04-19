МО Зеленодольский муниципальный район РТ
Общая информация
Центром муниципального образования «Зеленодольский район» является город Зеленодольск. В Зеленодольском районе 24 сельских поселений. В состав района входят также поселки городского типа Васильево и Нижние Вязовые.
Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района, Контрольно-счетная палата района, Палата имущественных и земельных отношений, Финансово-бюджетная палата.
Руководитель -Тыгин Александр Васильевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: 422520, РТ, г. Зеленодольск, ул.Ленина, 41а
- Телефон: (84371) 4-25-13
- Email: sovet.Zmr@tatar.ru
- Сайт: zelenodolsk.tatar.ru
Дата последнего обновления: 19.04.2018