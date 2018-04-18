МО Елабужский муниципальный район РТ
Общая информация
Центром муниципального образования «Елабужский район» является город Елабуга. В Елабужском районе 16 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Заместитель Главы, Исполнительный комитет района, Контрольно-счетная палата района, Палата имущественных и земельных отношений, Финансово-бюджетная палата, Правовая палата.
Руководитель — Емельянов Геннадий Егорович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Елабуга
- Адрес: 423603, г. Елабуга, пр. Нефтяников, 30
- Телефон: (85557) 3-11-76
- Email: alabuga@tatar.ru
- Сайт: www.elabugacity.ru
Дата последнего обновления: 18.04.2018