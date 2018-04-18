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МО Дрожжановский муниципальный район РТ

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МО Дрожжановский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Дрожжановский район» является село Старое Дрожжаное. В Дрожжановском районе 19 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Заместитель Главы, Исполнительный комитет района, Контрольно-счетная палата района, Палата имущественных и земельных отношений, Финансово-бюджетная палата.

Руководитель — до февраля 2018 года Шадриков Александр Валерьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Старое Дрожжаное
  • Адрес: 422470 село Старое Дрожжаное, ул.Центральная,д.13
  • Телефон: 8(84375)2-21-70
  • Email: Aleksandr.Shadrikov@tatar
  • Сайт: www.kzn.ru

Дата последнего обновления: 18.04.2018

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