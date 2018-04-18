МО Дрожжановский муниципальный район РТ
Общая информация
Центром муниципального образования «Дрожжановский район» является село Старое Дрожжаное. В Дрожжановском районе 19 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Заместитель Главы, Исполнительный комитет района, Контрольно-счетная палата района, Палата имущественных и земельных отношений, Финансово-бюджетная палата.
Руководитель — до февраля 2018 года Шадриков Александр Валерьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Старое Дрожжаное
- Адрес: 422470 село Старое Дрожжаное, ул.Центральная,д.13
- Телефон: 8(84375)2-21-70
- Email: Aleksandr.Shadrikov@tatar
- Сайт: www.kzn.ru
Дата последнего обновления: 18.04.2018