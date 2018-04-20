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МО Город Казань

Гос. ведомства, Администрации районов республики
МО Город Казань

Общая информация

Мэрия города Казани – совокупность органов местного самоуправления муниципального образования города Казани, объединенных согласованными действиями по решению вопросов местного значения, участию в межмуниципальном и международном сотрудничестве, осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Татарстан, деятельность которых организуется и координируется Мэром города Казани

Главой города Казань является мэр. Должность мэра в Казани является избираемой депутатами Городской думы из своего числа. С 17 ноября 2005 года эту должность занимает И. Р. Метшин. Свои сессии Дума проводит в городской Ратуше. Городская дума является нормотворческим органом города Казани, выборы в Думу проводятся раз в 5 лет. Председателем Городской думы является мэр, помимо него в Президиум Думы входят также два его заместителя, старший по возрасту депутат и главы семи постоянных комиссий:

— по социально-экономическому развитию и муниципальной собственности
— по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам
— по образованию, делам детей и молодёжи, физической культуре и спорту
— по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству
— по социальной защите, культуре и национальным вопросам
— по экологии и охране здоровья горожан
— по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению

Также в структуру городской власти входят:

— Исполнительный комитет

— Контрольно-счетная палата

— Избирательная комиссия

— Администрации районов города

— Межведомственные комиссии

Руководитель — Метшин Ильсур Раисович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, г. Казань, ул. Кремлевская, 1
  • Телефон: (843) 299-18-18
  • Email: kanc@kzn.ru
  • Сайт: www.kzn.ru

Дата последнего обновления: 20.04.2018

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