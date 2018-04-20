МО Город Казань

Общая информация

Мэрия города Казани – совокупность органов местного самоуправления муниципального образования города Казани, объединенных согласованными действиями по решению вопросов местного значения, участию в межмуниципальном и международном сотрудничестве, осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Татарстан, деятельность которых организуется и координируется Мэром города Казани



Главой города Казань является мэр. Должность мэра в Казани является избираемой депутатами Городской думы из своего числа. С 17 ноября 2005 года эту должность занимает И. Р. Метшин. Свои сессии Дума проводит в городской Ратуше. Городская дума является нормотворческим органом города Казани, выборы в Думу проводятся раз в 5 лет. Председателем Городской думы является мэр, помимо него в Президиум Думы входят также два его заместителя, старший по возрасту депутат и главы семи постоянных комиссий:



— по социально-экономическому развитию и муниципальной собственности

— по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам

— по образованию, делам детей и молодёжи, физической культуре и спорту

— по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству

— по социальной защите, культуре и национальным вопросам

— по экологии и охране здоровья горожан

— по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению

Также в структуру городской власти входят:

— Исполнительный комитет

— Контрольно-счетная палата

— Избирательная комиссия

— Администрации районов города

— Межведомственные комиссии

Руководитель — Метшин Ильсур Раисович

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