МО Город Казань
Общая информация
Мэрия города Казани – совокупность органов местного самоуправления муниципального образования города Казани, объединенных согласованными действиями по решению вопросов местного значения, участию в межмуниципальном и международном сотрудничестве, осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Татарстан, деятельность которых организуется и координируется Мэром города Казани
Главой города Казань является мэр. Должность мэра в Казани является избираемой депутатами Городской думы из своего числа. С 17 ноября 2005 года эту должность занимает И. Р. Метшин. Свои сессии Дума проводит в городской Ратуше. Городская дума является нормотворческим органом города Казани, выборы в Думу проводятся раз в 5 лет. Председателем Городской думы является мэр, помимо него в Президиум Думы входят также два его заместителя, старший по возрасту депутат и главы семи постоянных комиссий:
— по социально-экономическому развитию и муниципальной собственности
— по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам
— по образованию, делам детей и молодёжи, физической культуре и спорту
— по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству
— по социальной защите, культуре и национальным вопросам
— по экологии и охране здоровья горожан
— по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению
Также в структуру городской власти входят:
— Исполнительный комитет
— Контрольно-счетная палата
— Избирательная комиссия
— Администрации районов города
— Межведомственные комиссии
Руководитель — Метшин Ильсур Раисович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, ул. Кремлевская, 1
- Телефон: (843) 299-18-18
- Email: kanc@kzn.ru
- Сайт: www.kzn.ru
Дата последнего обновления: 20.04.2018