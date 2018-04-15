Список компаний

МО Высокогорский муниципальный район РТ

Гос. ведомства, Администрации районов республики
МО Высокогорский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Высокогорский район» является поселок Высокая гора. В Высокогорском районе 25 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района, Исполнительный комитет МО «Бугульминский район», Контрольно-счетная палата района и другие муниципальные учреждения района.

Руководитель — Калимуллин Рустам Галиуллович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Высокая Гора
  • Адрес: 422700, с.Высокая Гора, ул.Кооперативная, 5
  • Телефон: (84365) 2-30-50
  • Email: biektau@tatar.ru
  • Сайт: vysokaya-gora.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 15.04.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам