МО Высокогорский муниципальный район РТ
Общая информация
Центром муниципального образования «Высокогорский район» является поселок Высокая гора. В Высокогорском районе 25 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района, Исполнительный комитет МО «Бугульминский район», Контрольно-счетная палата района и другие муниципальные учреждения района.
Руководитель — Калимуллин Рустам Галиуллович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Высокая Гора
- Адрес: 422700, с.Высокая Гора, ул.Кооперативная, 5
- Телефон: (84365) 2-30-50
- Email: biektau@tatar.ru
- Сайт: vysokaya-gora.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 15.04.2018