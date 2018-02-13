АО ТАТСОЦБАНК

Общая информация

Банк образован в ноябре 1990 года на базе Татарского республиканского управления Жилсоцбанка. В конце 90-х свыше 99,9% акций приобрел Резервный фонд Республики Татарстан, контролировавший банк до июля 2010 года. В июле 2010 года ОАО «Завод Элекон» — участник концерна «Радиоэлектронные Технологии» — выкупил у Резервного фонда 99,99% акций банка за 300 млн рублей.

Бенефициарными владельцами стали члены семьи экс-губернатора Амурской области Николая Колесова, которые участвуют в капитале банка как напрямую, так и через АО «Завод Элексон», которому принадлежит 48,75% акций банка. В общей сложности самому Николаю Колесову принадлежит 27,28% акций в банке, его сыну и депутату Казанской городской Думы, президенту и владельцу группы «КАН-Авто» (автодилер) Александру Колесову — 27,23%. Дочери Николая Колесова, занимающей пост председателя правления банка и генерального директора завода «Элекон» Анастасии Колесовой принадлежит 28,48%. Владельцем еще 12,19% акций банка выступает Сергей Филатов, 4,8% акций принадлежит акционерам-миноритариям АО «Завод Элекон».

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