Список компаний

МО Бугульминский муниципальный район РТ

Гос. ведомства, Администрации районов республики
МО Бугульминский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Бугульминский район» является город Бугульма.В Бугульминском районе 17 сельских поселений. В состав МО «Бгулуьминский район» входит поселок городского типа Карабаш.

Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Бугульминский городской Совет, Исполнительный комитет района, Исполнительный комитет МО «Бугульминский район», Контрольно-счетная палата района, Финансово-бюджетная палата и Палата имущественных и земельных отношений.

Руководитель — Закиров Линар Рустамович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бугульма
  • Адрес: 423230, г.Бугульма, ул.Гафиатуллина, 7
  • Телефон: (85594) 4-25-00
  • Email: bugulma@tatar.ru
  • Сайт: bugulma.tatar.ru

Дата последнего обновления: 13.04.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам