МО Балтасинский муниципальный район РТ
Общая информация
В Балтасинском районе 18 сельских поселений. Центром муниципального образования «Балтасинский район» является поселок городского типа Балтаси.
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Заместители района, Исполнительный комитет района, Совет района, Депутаты, Финансово-бюджетная палата, Палата имущественных и земельных отношений, Контрольно-счетная палата района.
Руководитель — Нутфуллин Рамиль Рашитович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Балтаси
- Адрес: 422010, РТ, Балтасинский район, пгт. Балтаси, ул. Ленина, 42
- Телефон: (84368) 2-41-33
- Email: baltash@tatar.ru
- Сайт: baltasi.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 13.04.2018