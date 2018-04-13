Список компаний

МО Балтасинский муниципальный район РТ

Гос. ведомства, Администрации районов республики
МО Балтасинский муниципальный район РТ

Общая информация

В Балтасинском районе 18 сельских поселений. Центром муниципального образования «Балтасинский район» является поселок городского типа Балтаси.

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Заместители района, Исполнительный комитет района, Совет района, Депутаты, Финансово-бюджетная палата, Палата имущественных и земельных отношений, Контрольно-счетная палата района.

Руководитель — Нутфуллин Рамиль Рашитович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Балтаси
  • Адрес: 422010, РТ, Балтасинский район, пгт. Балтаси, ул. Ленина, 42
  • Телефон: (84368) 2-41-33
  • Email: baltash@tatar.ru
  • Сайт: baltasi.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 13.04.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам