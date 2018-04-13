Список компаний

МО Бавлинский муниципальный район РТ

Гос. ведомства, Администрации районов республики
МО Бавлинский муниципальный район РТ

Общая информация

В Бавлинском районе 13 сельских поселений. Центром муниципального образования «Бавлинский район» является город Бавлы.

Структура органов местного самоуправления района: Аппарат Совета района, Глава района, Исполнительный комитет района, Исполнительный комитет МО Бавлы, Депутаты, Финансово-бюджетная палата, Палата имущественных и земельных отношений, Контрольно-счетная палата района и Общественный Совет.

Руководитель — Гатиятуллин Рамиль Хакимуллович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бавлы
  • Адрес: 423930, г.Бавлы, ул.Горюнова, 12
  • Телефон: (85569) 5-15-40
  • Email: bauly@tatar.ru
  • Сайт: bavly.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 13.04.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам