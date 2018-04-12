МО Альметьевский муниципальный район РТ
Общая информация
Центром муниципального образования «Альметьевский район» является город Альметьевск — четвертый по численности населения и значимости город Татарстана.В Альметьевском районе 35 сельских поселений. В состав МО «Альметьевский район» входит поселок городского типа Нижняя Мактама.
Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Альметьевский городской Совет, Исполнительный комитет района, Исполнительный комитет МО «Альметьевский район», Контрольно-счетная палата района, Палаты района, Общественный Совет района и ТОС г. Альметьевск.
Руководитель — Хайруллин Айрат Ринатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, г.Альметьевск, ул.Ленина, 39
- Телефон: (8553) 37-07-57
- Email: almat@tatar.ru
- Сайт: almetyevsk.tatar.ru
Дата последнего обновления: 12.04.2018