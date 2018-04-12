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МО Актанышский муниципальный район РТ

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МО Актанышский муниципальный район РТ

Общая информация

Актанышский муниципальный район состоит в составе Республики Татарстан Российской Федерации.В состав территории района входит 28 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района, другие органы местного самоуправления.

Руководитель — Камаев Фаиль Мисхабович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Актаныш
  • Адрес: 423740, РТ, Актанышский район, с. Актаныш, пр. Ленина, 17
  • Телефон: (85552) 3-15-05
  • Email: aktanysh@tatar.ru
  • Сайт: aktanysh.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 12.04.2018

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