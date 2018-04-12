МО Аксубаевский муниципальный район РТ
Гос. ведомства, Администрации районов республики
Общая информация
Аксубаевский муниципальный район состоит в составе Республики Татарстан Российской Федерации.В состав территории района входит 21 сельское поселение.
Структура органов местного самоуправления района входят: Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района, другие органы местного самоуправления.
Руководитель — Гилманов Камиль Камалович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Аксубаево
- Адрес: 423060, пгт.Аксубаево, ул.Ленина, 8
- Телефон: (84344) 2-85-04
- Email: aksuba@tatar.ru
- Сайт: aksubayevo.tatar.ru
Дата последнего обновления: 12.04.2018