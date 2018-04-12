МО Азнакаевский муниципальный район РТ
Гос. ведомства, Администрации районов республики
Общая информация
Азнакаевский муниципальный район входит в состав Республики Татарстан Российской Федерации.В состав территории района входит 28 сельских поселений.В структуру органов местного самоуправления Района входят Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района, иные органы местного самоуправления.
Руководитель — Шайдуллин Марсель Зуфарович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Азнакаево
- Адрес: 423300, г. Азнакаево, ул. Ленина, 22
- Телефон: (85592) 7-24-83
- Email: aznakay@tatar.ru
- Сайт: aznakayevo.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 12.04.2018