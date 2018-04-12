МКУ Исполнительный комитет города Казани
Гос. ведомства, Администрации районов республики
Общая информация
Исполком Казани — исполнительный комитет муниципального образования г. Казань.
В функции Исполнительного комитета Мэрии Казани входит реализация и обеспечение решения административных и общественных вопросов городского значения. В структуру исполнительного комитета входят городские районные администрации и отраслевые комплексы. Отраслевые комплексы исполкома разбиты по направлениям:
- жилищно-коммунальное хозяйство,
- земельные и имущественные отношения,
- финансовый,
- экономический,
- развитие городского хозяйства,
- социально культурные,
- образовательный.
Руководитель — Калинкин Денис Геннадьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Кремлевская, 1
- Телефон: (843) 299-18-81
- Email: kanc@kzn.ru
- Сайт: www.kzn.ru
Дата последнего обновления: 12.04.2018