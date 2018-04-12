МКУ Администрация Советского Района
Общая информация
Администрация Советского Района является территориальным органом Исполнительного комитета муниципального образования города Казани, обладает статусом юридического лица с момента ее государственной регистрации в установленном законодательством о регистрации юридических лиц порядке.
Предметом и целью деятельности Администрации является выполнение управленческих функций в сфере реализации вопросов местного значения, реализации переданных в установленном законодательством порядке государственных полномочий, определенных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Казани на территории Вахитовского и Приволжского районов муниципального образования города Казани в рамках своей компетенции.
Руководитель — Гафаров Рустем Гильфанович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, Казань, ул. Шуртыгина, 1
- Телефон: (843) 272-01-05
- Email: Sov.Post@tatar.ru
- Сайт: www.kzn.ru
Дата последнего обновления: 12.04.2018