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МКУ Администрация Советского Района

Гос. ведомства, Администрации районов республики
МКУ Администрация Советского Района

Общая информация

Администрация Советского Района является территориальным органом Исполнительного комитета муниципального образования города Казани, обладает статусом юридического лица с момента ее государственной регистрации в установленном законодательством о регистрации юридических лиц порядке.

Предметом и целью деятельности Администрации является выполнение управленческих функций в сфере реализации вопросов местного значения, реализации переданных в установленном законодательством порядке государственных полномочий, определенных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Казани на территории Вахитовского и Приволжского районов муниципального образования города Казани в рамках своей компетенции.

Руководитель — Гафаров Рустем Гильфанович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, Казань, ул. Шуртыгина, 1
  • Телефон: (843) 272-01-05
  • Email: Sov.Post@tatar.ru
  • Сайт: www.kzn.ru

Дата последнего обновления: 12.04.2018

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