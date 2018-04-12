МКУ Администрация Вахитовского и Приволжского Районов

Общая информация

Администрация Вахитовского и Приволжского районов г. Казани является территориальным органом Исполнительного комитета муниципального образования города Казани обладает статусом юридического лица с момента ее государственной регистрации в установленном законодательством о регистрации юридических лиц порядке. Администрация работает с населением двух районов. Предметом и целью деятельности Администрации является выполнение управленческих функций в сфере реализации вопросов местного значения, реализации переданных в установленном законодательством порядке государственных полномочий, определенных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Казани на территории Вахитовского и Приволжского районов муниципального образования города Казани в рамках своей компетенции.

Руководитель — Лобов Андрей Николаевич

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