МКУ Администрация Вахитовского и Приволжского Районов
Общая информация
Администрация Вахитовского и Приволжского районов г. Казани является территориальным органом Исполнительного комитета муниципального образования города Казани обладает статусом юридического лица с момента ее государственной регистрации в установленном законодательством о регистрации юридических лиц порядке. Администрация работает с населением двух районов. Предметом и целью деятельности Администрации является выполнение управленческих функций в сфере реализации вопросов местного значения, реализации переданных в установленном законодательством порядке государственных полномочий, определенных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Казани на территории Вахитовского и Приволжского районов муниципального образования города Казани в рамках своей компетенции.
Руководитель — Лобов Андрей Николаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, г. Казань, ул. Ипподромная, 14
- Телефон: (843) 264-30-96
- Email: vah-pri.adm@tatar.ru
- Сайт: www.kzn.ru
Дата последнего обновления: 12.04.2018