Завод Стальной Кровли РОСС
Промышленность, Тяжелая промышленность
Общая информация
Предприятие является одним из крупнейших в Татарстане производителей кровельных материалов (основано в 1999 году). и за время существования стал
Завод сотрудничает с такими поставщиками металла, как Thyssen Krupp и Arcelor.
Имеет 4 филиала.
Руководитель — Михайлов Дмитрий Васильевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Родина, 26
- Телефон: (843) 265-91-40(30
- Email: office@ross-group.ru
- Сайт: www.ross-group.ru
Дата последнего обновления: 16.04.2018