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Завод Стальной Кровли РОСС

Промышленность, Тяжелая промышленность
Завод Стальной Кровли РОСС

Общая информация

Предприятие является одним из крупнейших в Татарстане производителей кровельных материалов (основано в 1999 году). и за время существования стал

Завод сотрудничает с такими поставщиками металла, как Thyssen Krupp и Arcelor.
Имеет 4 филиала.

Руководитель — Михайлов Дмитрий Васильевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Родина, 26
  • Телефон: (843) 265-91-40(30
  • Email: office@ross-group.ru
  • Сайт: www.ross-group.ru

Дата последнего обновления: 16.04.2018

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