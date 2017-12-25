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ООО НПФ Реалит

Промышленность, Тяжелая промышленность

Общая информация

Научно-производственная фирма «РЕАЛИТ» основана в 1996 году. Предприятие специализируется на разработках в области металлургических процессов и литейного производства, на выпуске отливок из алюминиевых сплавов методами литья под высоким давлением, в кокиль и др.

Производство ООО НПФ «РЕАЛИТ» состоит из двух основных цехов: литейного и механического. Литейный цех включает в себя следующие производственные участки:

— участок литья под высоким давлением;
— участок кокильного литья;
— формовочно-стержневой участок.

Руководитель — Созонов Евгений Анатольевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г. Набережные Челны, Стройбаза, район ТЭЦ
  • Телефон: (8552) 38-99-04
  • Email: mail@realit-npf.ru
  • Сайт: www.realit-npf.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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