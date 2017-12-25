ООО НПФ Реалит
Общая информация
Научно-производственная фирма «РЕАЛИТ» основана в 1996 году. Предприятие специализируется на разработках в области металлургических процессов и литейного производства, на выпуске отливок из алюминиевых сплавов методами литья под высоким давлением, в кокиль и др.
Производство ООО НПФ «РЕАЛИТ» состоит из двух основных цехов: литейного и механического. Литейный цех включает в себя следующие производственные участки:
— участок литья под высоким давлением;
— участок кокильного литья;
— формовочно-стержневой участок.
Руководитель — Созонов Евгений Анатольевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г. Набережные Челны, Стройбаза, район ТЭЦ
- Телефон: (8552) 38-99-04
- Email: mail@realit-npf.ru
- Сайт: www.realit-npf.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017