ООО НПФ Реалит

Общая информация

Научно-производственная фирма «РЕАЛИТ» основана в 1996 году. Предприятие специализируется на разработках в области металлургических процессов и литейного производства, на выпуске отливок из алюминиевых сплавов методами литья под высоким давлением, в кокиль и др.

Производство ООО НПФ «РЕАЛИТ» состоит из двух основных цехов: литейного и механического. Литейный цех включает в себя следующие производственные участки:

— участок литья под высоким давлением;

— участок кокильного литья;

— формовочно-стержневой участок.

Руководитель — Созонов Евгений Анатольевич

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