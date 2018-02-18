Список компаний

ПАО Хитон

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ПАО Хитон

Общая информация

Старейшее предприятие России, основанное в 1942 году. Один из крупнейших российских производителей бытовой химии, лакокрасочной продукции и гофроупаковки. С 2003 года ПАО «Хитон» входит в состав ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».Заводу принадлежат такие бренды средств бытовой химии, как «KRA», «ДЭФИ», «Антис», «Toilex», «Canor».

Руководитель — Бурганов Ильдар Камальтдинович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. 3-я Кленовая, 9
  • Телефон: (843) 239-58-32
  • Email: info@khiton.com
  • Сайт: www.khiton.com

Дата последнего обновления: 18.02.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам