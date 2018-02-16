ЗАО Химтраст

Общая информация

Компания основана в 1993 году. Специализируемся в разработке и производстве компонентов для эластичных и жёстких пенополиуретанов. Основные клиенты – это средние и малые производители ППУ. На предприятии есть научно-производственная лаборатория, в которой получают готовые изделия ППУ и проверяем физико-технические параметры.

Руководитель — Еганов Владимир Федорович

Дата последнего обновления: