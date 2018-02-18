ПАО Химический завод им. Л.Я.Карпова
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Одно из старейших предприятий химической индустрии России (основано в 1868 году). Предприятие специализируется на производстве чистых химических веществ. Входит в группу компаний «ТАИФ».Завод выпускает около 40 видов химической продукции: технической, реактивной, фармакопейной квалификации.
Руководитель — Шамсин Дамир Рафисович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Менделеевск
- Адрес: г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
- Телефон: (85549) 2-76-55
- Email: root@karpovchem.ru
- Сайт: www.karpovchem.ru
Дата последнего обновления: 18.02.2018