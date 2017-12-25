ООО ТК Тасма
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Предприятие входит в структуру группы компаний «Тасма». Осуществляет все торговые операции по реализации продукции производства ООО «НПП «Тасма», решает вопросы, связанные с продвижением продукции.
Руководитель — Ушаков Александр Валерьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Восстания, 100
- Телефон: (843) 560-67-76
- Email: marketing@tasma.ru
- Сайт: www.tasma.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017