ГК Тасма
Общая информация
История компании «Тасма» началась в 1933 году с Фабрики Киноплёнки №8. Свое название «Тасма» (в расшифровке «Татарские светочувствительные материалы») предприятие получило в 1974 году.На сегодняшний день «Тасма» является единственным производителем в Российской Федерации и странах СНГ, который располагает собственной технологической и производственной базой, обеспечивающей полный законченный цикл разработки и изготовления широкого ассортимента диагностических и регистрационных фотопленок, например, таких как, радиографические технические пленки, аэрофотопленки и другие пленки специального назначения.В структуру группы компаний «Тасма» входят: ОАО «Тасма: Активы и Управление», ООО «Научно-производственное предприятие «Тасма» (ООО «НПП «Тасма»), ООО «Торговая компания «Тасма» (ООО «ТК «Тасма»).
Руководитель — Гиззатуллин Айрат Мансурович
Контакты
- Адрес: ул. Восстания, 100
- Телефон: (843) 227-41-40
- Email: priemnaya@tasma.ru
- Сайт: www.tasma.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017