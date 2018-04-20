ООО НТЦ Компас
Общая информация
Научно-технический центр «Компас» основан в 1991 году как производственно-инжиниринговая компания.Сегодня компания — лидер в России по разработке и производству коллоидных продуктов на основе SiO2, Al2O3.
Линейка продуктов, выпускаемая на производстве НТЦ «Компас», известна и востребована передовыми литейными, химическими, металлургическими, нефтеперерабатывающими, строительными предприятиями России.
Руководитель — Зотов Николай Александрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул.Габдуллы Тукая, д.125
- Телефон: (843) 267-65-36
- Email: compass.chiefgeneral@gmail.com
- Сайт: www.compass-kazan.ru
Дата последнего обновления: 20.04.2018