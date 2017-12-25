ООО Средневолжская промышленно-торговая компания
Общая информация
Компания осуществляет свою деятельность с сентября 2000 года.Основное направление работы компании — осуществление поставок:
1) Химических материалов предприятиям различных отраслей промышленности: -Кожевенной, меховой и текстильной. -Деревообработке. -Стекольной. -Бумажной. -Производстве синтетических моющих средств. -Машиностроение. -Нефтяная и газовая. -Металлообработке.
2) Химические материалы-полупродукты, аналитические реагенты, химическое сырье используемое в различных отраслях промышленности.
3) Готовые кожи, меховой полуфабрикат и меховые изделия.
4) Логистика. Доставка груза до «двери».
Руководитель — Мустаева Рузиля Галимзяновна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Н. Ершова 57 «Б»
- Телефон: (843)295-47-64
- Сайт: srednevolzhskaya-promyshlenno-torgovaya-kompaniya.tiu.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017