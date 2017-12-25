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ООО НПФРекон

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

ООО «Научно-производственная фирма «Рекон» основана в 1991 году, является резидентом технополиса «Химград».Предприятие проводит научно-исследовательские работы, обладает рядом патентов на изобретения и полезные модели.

Руководитель — Семенов Антон Николаевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Восстания, 100, Технополис «Химград», зд. 7
  • Телефон: (843) 212 5088
  • Email: info@recon-rec.ru
  • Сайт: www.recon-rec.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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