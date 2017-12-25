ООО НПФРекон
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
ООО «Научно-производственная фирма «Рекон» основана в 1991 году, является резидентом технополиса «Химград».Предприятие проводит научно-исследовательские работы, обладает рядом патентов на изобретения и полезные модели.
Руководитель — Семенов Антон Николаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Восстания, 100, Технополис «Химград», зд. 7
- Телефон: (843) 212 5088
- Email: info@recon-rec.ru
- Сайт: www.recon-rec.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017