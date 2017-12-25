ПАО МТС Банк

Общая информация

Банк зарегистрирован в январе 1993 года в Москве в форме акционерного общества закрытого типа (АОЗТ). До февраля 2012 года банк был известен как Московский Банк Реконструкции и Развития (МБРР). В сентябре 2012 года МТС Банк присоединил к себе одну из крупнейших кредитных организаций Дальнего Востока — хабаровский Далькомбанк.

В начале апреля 2013 года МТС Банк сообщил о завершении сделки по выкупу компанией «Мобильные телесистемы» (МТС) дополнительной эмиссии его акций почти за 5,1 млрд рублей, в результате чего компания консолидировала блокирующую долю в уставном капитале кредитной организации — около 25,1%. Таким образом, ОАО «МТС» стало вторым по размеру пакета акционером одноименного банка, а доля крупнейшего — АФК «Система» сейчас составляет 70,24%.

На текущий момент основным бенефициаром является Владимир Евтушенков, владеющий 46,13% акций общества, ПАО «Мобильные ТелеСистемы» контролирует 26,37%, Дмитрий Зубов — 0,73%, Андрей Рябов — 0,65%, ПАО МГТС — 0,24%, ЗАО «Регион» — 0,18%, ООО «Система Телеком Активы» — 0,15%, ЗАО «Вымпел-С» — 0,06%. Доля в 25,42% акций распределена между миноритариями.

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