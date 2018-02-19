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ООО ПРОПАК

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Предприятие является ведущим в сфере производства полипропиленовой пленки и изделий из нее. Компания выпускает более 50 наименований продукции. Налажено сотрудничество со многими предприятиями крупного, среднего и малого бизнеса в отраслях легкой промышленности, типографии, пищевой промышленности.

Руководитель — Сбоев Василий Александрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Владимира Кулагина, 17, а/я 185
  • Телефон: (843) 278-39-09
  • Email: propak_buh@mail.ru
  • Сайт: www.propakplus.ikaz.ru

Дата последнего обновления: 19.02.2018

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