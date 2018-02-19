ООО ПРОПАК
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Предприятие является ведущим в сфере производства полипропиленовой пленки и изделий из нее. Компания выпускает более 50 наименований продукции. Налажено сотрудничество со многими предприятиями крупного, среднего и малого бизнеса в отраслях легкой промышленности, типографии, пищевой промышленности.
Руководитель — Сбоев Василий Александрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Владимира Кулагина, 17, а/я 185
- Телефон: (843) 278-39-09
- Email: propak_buh@mail.ru
- Сайт: www.propakplus.ikaz.ru
Дата последнего обновления: 19.02.2018