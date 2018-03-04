ГК Политруб
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Группа компаний «Политруб» состоит изголовного предприятия «ИНТЕР-ПОЛИТРУБ» и дочернего предприятия«ПОЛИТРУБ». Компания основана в 1992 году. Производство осуществляется на технологическом оборудовании ведущих мировых производителей (Германия, Австрия, Италия).
Руководитель — Салахов Мавзир Шакирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г. Набережные Челны, БСИ, а/я 35
- Телефон: (8552) 45-19-92
- Сайт: www.politrub.ru
Дата последнего обновления: 04.03.2018