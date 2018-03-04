ООО Олеокам
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Предприятие существует на российском рынке с 1991 года. Продукция хорошо известна предприятиям машиностроительного комплекса. Среди потребителей – крупнейшие автозаводы страны.
Руководитель — Канипов Рашит Мурсалимович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г.Набережные Челны, БСИ, а/я 78
- Телефон: (8552) 77-88-60
- Email: post@oleokam.ru
- Сайт: www.oleokam.ru
Дата последнего обновления: 04.03.2018