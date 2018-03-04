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ООО Олеокам

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО Олеокам Фото: www.oleokam.ru/

Общая информация

Предприятие существует на российском рынке с 1991 года. Продукция хорошо известна предприятиям машиностроительного комплекса. Среди потребителей – крупнейшие автозаводы страны.

Руководитель — Канипов Рашит Мурсалимович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г.Набережные Челны, БСИ, а/я 78
  • Телефон: (8552) 77-88-60
  • Email: post@oleokam.ru
  • Сайт: www.oleokam.ru

Дата последнего обновления: 04.03.2018

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