АО Нижнекамсктехуглерод
Общая информация
Акционерное общество «Нижнекамсктехуглерод» — крупнейшее российское предприятие по производству технического углерода, основанное в 1977 году. Компания входит в блок предприятий нефтехимического комплекса «Татнефть-Нефтехим» Группы «Татнефть». Компания производит 14 марок техуглерода мирового уровня. Предприятие является курпнейшим поставщиком технического углерода таким потребителям, как ПАО «Нижнекамскшина», ОАО «РТИ-Каучук», ООО «Балаково РТИ», ЗАО «Кварт», ОАО «Органический синтез», ОАО «Уральский завод РТИ».
Руководитель — Шаяхметов Ринат Файзрахманович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: г. Нижнекамск, ОАО "НКТУ", промзона №10
- Телефон: (8555)24-01-91
- Email: nktu@nktu.ru
- Сайт: www.nktu.ru
Дата последнего обновления: 04.03.2018