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АО Нижнекамсктехуглерод

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
АО Нижнекамсктехуглерод Фото: nktu.tatneft.ru/

Общая информация

Акционерное общество «Нижнекамсктехуглерод» — крупнейшее российское предприятие по производству технического углерода, основанное в 1977 году. Компания входит в блок предприятий нефтехимического комплекса «Татнефть-Нефтехим» Группы «Татнефть». Компания производит 14 марок техуглерода мирового уровня. Предприятие является курпнейшим поставщиком технического углерода таким потребителям, как ПАО «Нижнекамскшина», ОАО «РТИ-Каучук», ООО «Балаково РТИ», ЗАО «Кварт», ОАО «Органический синтез», ОАО «Уральский завод РТИ».

Руководитель — Шаяхметов Ринат Файзрахманович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: г. Нижнекамск, ОАО "НКТУ", промзона №10
  • Телефон: (8555)24-01-91
  • Email: nktu@nktu.ru
  • Сайт: www.nktu.ru

Дата последнего обновления: 04.03.2018

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