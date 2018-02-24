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ОАО Напор

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ОАО Напор

Общая информация

Предприятие основано в 1990 году. Является крупнейшим производителем химических реагентов для нефтепромысловой промышленности не только в Татарстане, но и в России.В активе компании более 30 патентов, по которым в год производится более 20 000 тонн продукции.Основные потребители продукции ОАО «НАПОР»: ОАО «Татнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК „Роснефть“, ОАО „Сургутнефтегаз“, ОАО „НК “Русснефть и др.

Руководитель — Пантелеева Альбина Романовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Н. Ершова, 29, а/я 100
  • Телефон: 843 238‑90-48
  • Сайт: www.napor.ru

Дата последнего обновления: 24.02.2018

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