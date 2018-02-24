ОАО Напор

Общая информация

Предприятие основано в 1990 году. Является крупнейшим производителем химических реагентов для нефтепромысловой промышленности не только в Татарстане, но и в России.В активе компании более 30 патентов, по которым в год производится более 20 000 тонн продукции.Основные потребители продукции ОАО «НАПОР»: ОАО «Татнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК „Роснефть“, ОАО „Сургутнефтегаз“, ОАО „НК “Русснефть и др.

Руководитель — Пантелеева Альбина Романовна

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